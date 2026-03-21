Επέστρεψε στην αποστολή του Παναιτωλικού ο Σιέλης

Ο Γιάννης Αναστασίου γνωστοποίησε την αποστολή του Παναιτωλικού για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (22/3, 19:00).

Οι Αγρινιώτες θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τους Σερραίους για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League (22/3, 19:00).

Ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει στην διάθεση του τον Σιέλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και βρίσκεται στην αποστολή του Παναιτωλικού. Ο τιμωρημένος Μπάντζι επιστρέφει και αυτός στην διάθεση του Έλληνα κόουτς, ενώ εκτός έμεινε ο Σμυρλής με πρόβλημα τραυματισμού.

Η αποστολή των «καναρινιών»: Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ο. Γκαρσία, Χ, Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.