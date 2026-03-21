Χιλιάδες οπαδοί της Ίντερ στο πλευρό της πριν τη μάχη με τη Φιορεντίνα (vid)

Σε μια περίοδο αρνητικών αποτελεσμάτων, οι φίλοι της Ίντερ έστειλαν ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την ομάδα.

Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και τα άσχημα αποτελέσματα, όπως η ήττα στο ντέρμπι από τη Μίλαν και η ισοπαλία με την Αταλάντα, το κλίμα στους «Νερατζούρι» είναι βαρύ.

Παρά το γεγονός ότι έχουν προβάδισμα στη βαθμολογία, η ψυχολογία της ομάδας είχε επηρεαστεί και είναι φανερό.

Ωστόσο, χιλιάδες οπαδοί βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο, θέλοντας να εμψυχώσουν τους παίκτες, λίγο πριν την αναχώρηση για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φιορεντίνα.