Χιλιάδες οπαδοί της Ίντερ στο πλευρό της πριν τη μάχη με τη Φιορεντίνα (vid)

Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και τα άσχημα αποτελέσματα, όπως η ήττα στο ντέρμπι από τη Μίλαν και η ισοπαλία με την Αταλάντα, το κλίμα στους «Νερατζούρι» είναι βαρύ.
Παρά το γεγονός ότι έχουν προβάδισμα στη βαθμολογία, η ψυχολογία της ομάδας είχε επηρεαστεί και είναι φανερό.
Ωστόσο, χιλιάδες οπαδοί βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο, θέλοντας να εμψυχώσουν τους παίκτες, λίγο πριν την αναχώρηση για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φιορεντίνα.
Départ de l’Inter direction Florence. La Curva Nord est présente à la gare pour encourager l’équipe. ⚫️🔵 pic.twitter.com/nmbEqPQVs3— Inter FR (@InterMilanFRA) March 21, 2026