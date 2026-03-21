Παράδοξο στη Νορβηγία: Η Λίλεστρομ ίσως χρειαστεί δύο Κύπελλα για την Ευρώπη

Μια περίεργη κατάσταση υπάρχει στο νορβηγικό ποδόσφαιρο, με τη Λίλεστρομ να μην έχει αυτόματα ευρωπαϊκή συμμετοχή, παρά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Νορβηγίας του 2025, νικώντας στον τελικό τη Σαρπσμποτγκ με 3-1. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό θα της έδινε απευθείας εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν. Ωστόσο, μια αλλαγή στο format της διοργάνωσης έφερε τα πάνω-κάτω.

Οι Νορβηγοί αποφάσισαν να ευθυγραμμίσουν το Κύπελλο με το ευρωπαϊκό καλεντάρι (Αύγουστος–Μάιος), με αποτέλεσμα να «τρέχουν» δύο διοργανώσεις ταυτόχρονα.

Έτσι, ήρθε το μπαράζ ανάμεσα στους δύο κυπελλούχους, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα playoffs του Europa League.

Η Λίλεστρομ λοιπόνείναι σε μια περίεργη θέση. Είτε θα χρειαστεί να πάρει και το νέο Κύπελλο για να έχει την έξοδό της στην Ευρώπη χωρίς ρίσκο, είτε να δώσει έναν αγώνα-τελικό.

Το σενάριο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού αν το νέο τρόπαιο καταλήξει σε ομάδες όπως η Μπόντο/ Γκλιμτ ή η Βίκινγκ (που ενδέχεται να έχουν ήδη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέσω Champions League), τότε το μπαράζ μπορεί να ακυρωθεί.

Έτσι, έρχεται το παράδοξο: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Λίλεστρομ ίσως να συμφέρει να αποκλειστεί και να ελπίζει στην κατάκτηση του τροπαίου από άλλη ομάδα, αντί να ρισκάρει τα πάντα σε έναν αγώνα.