Με έξι απουσίες στο Φάληρο η ΑΕΛ Novibet

Οι Θεσσαλοί αναμένεται να έχουν δύσκολη αποστολή απέναντι στους Πειραιώτες εκτός έδρας, αλλά θα παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα στην «μάχη» που δίνουν για την παραμονή τους στην κατηγορία.
Ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι τραυματίες Στάικος και Παντελάκης.
Η αποστολή των Θεσσαλών: Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Νγκόι.