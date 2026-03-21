Ισοπαλία για την Καλαμάτα, εύκολη νίκη για Πανιώνιο

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα playoffs της Super League 2 με μια «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Μαρκό (0-0).

Το αποτέλεσμα δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού οι Μεσσήνιοι έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά και στρέφουν την προσοχή τους στη μάχη με τον Ηρακλή για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή.

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος έκλεισε τη σεζόν με θετικό τρόπο, επικρατώντας άνετα με 3-0 του Ολυμπιακός Β.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, αν και ξεκίνησε δυνατά στα playoffs, δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερή πορεία και έμεινε εκτός στόχου ανόδου.

Το σκορ άνοιξε με πέναλτι στο 29’, τα τέρματα έγιναν δύο λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 74' το τελικό 3-0.

Βαθμολογία playoffs:

1. Καλαμάτα - 38

2. Πανιώνιος - 29

3. Μαρκό - 25

4. Ολυμπιακός Β - 18