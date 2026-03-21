Διέλυσε με 7-0 τον Άρη η Κ17 της ΑΕΚ!

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Κ17 της ΑΕΚ την αναμέτρηση με το αντίστοιχο τμήμα του Άρη καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-0!

Η Ένωση ήταν κυρίαρχος στο εξ αναβολής παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ17) της Super League που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα και έφτασε εύκολα στη νίκη.



Το σκορ μιλάει από μόνο του και είναι ενδεικτικό της υπεροχής του Δικεφάλου. Στο 27’ ο Φρατζεσκάκης βρέθηκε με την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ, αφιερώνοντας το γκολ στον τραυματία Λαμπριανίδη που παρακολουθούσε τον αγώνα από την εξέδρα. Το ημίχρονο έκλεισε με 2-0, καθώς στο 43' ο Αργυρίου εκτέλεσε φάουλ και μετά την πρώτη κεφαλιά του Φιλιππιάδη, ο Ποντίκης με νέα κεφαλιά σκόραρε για την ΑΕΚ.



Στο β' μέρος η ΑΕΚ πέτυχε πέντε γκολ: στο 50' ο Τσαντίλας έκανε το 3-0 μετά από πάσα του Ποντίκη, στο 53' ο Τσαντίλας έδωσε την ασίστ και ο Αργυρίου έκανε το 4-0, στο 60' ο Χατζόπουλος έκανε το 5-0, στο 83' ο Μαρίνος πέτυχε το 6-0 μετά από συνδυασμό με τον Αργυρίου, και στο 88' ο Φλέσιας έδωσε την ασίστ στον Χριστοδούλου που διαμόρφωσε το τελικό 7-0 υπέρ της ΑΕΚ, η οποία λίγο νωρίτερα (65') είχε και δοκάρι με τον Αργυρίου.