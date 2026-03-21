Πένθος στην οικογένεια του Άρη, «έφυγε» ο Γιώργος Μπουτοβίνος

Ο Γιώργος Μπουτοβίνος, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του Άρη, έφυγε από τη ζωή - ΟΙ ανακοινώσεις από ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ

Η οικογένεια του Άρη έχασε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων της ιστορίας της. Ο Γιώργος Μπουτοβίνος, πρώην πρόεδρος σε ΠΑΕ και έφορος του τμήματος μπάσκετ έφυγε από την ζωή και βύθισε στο πένθος τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΑΣ ΚΑΕ και ΠΑΕ:

"Η οικογένεια του Άρη είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της. Ο Γιώργος Μπουτοβίνος «έφυγε» από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ. Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μία πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη «χρυσή» εποχή του Άρη, με συμβολή σε ιστορικές στιγμές όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. Άρης, με προσφορά σε πολλά τμήματα του συλλόγου.

Σύσσωμη η οικογένεια του Άρη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…"