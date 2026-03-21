Ισόπαλη στον Βόλο η Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κόντρα στην ροή του ματς έμειναν πίσω στο σκορ στο 18’ από μια ανύποπτη φάση. Η «απάντηση» πάντως ήταν άμεση, με τον Γρηγοριάδη να κάνει το γύρισμα στο 20’ και τον Πετρίδη να ισοφαρίζει από κοντά.

Στο 32’ ο Κρασανάκης σημάδεψε το δοκάρι με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Βελούδης, ενώ στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι και δημιούργησαν ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το 1-1.

Βόλος: Πανούτσος, Νίνος, Σέλβης, Ανδριανόπουλος, Δημητριάδης, Τσούνης, Πλαΐνης, Οικονόμου, Πουρτσίδης, Πρίφτης, Βαγγέλης.

Παναθηναϊκός: Γκόλτσιος, Μυλώνας, Γρηγοριάδης (69’ Γκουλιαμτζής), Λάμπρος (59’ Αζίζ), Μπουμπούκης, Βελούδης, Πετρίδης, Κρασανάκης, Σκρέτας (54’ Πανταζής), Δημητρακόπουλος, Πάλλης (54’ Μωυσιάδης).