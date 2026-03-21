Δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (pics)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ακόμα κοινωνική δράση στο Κορωπί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία ξεχωριστή κοινωνική δράση στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας, σεβασμού και αποδοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ακαδημίας του Τριφυλλιού «The Greens Beyond The Game», παιδιά από τη Δομή Επείγουσας Φιλοξενίας του ΔΟΜ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού και είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μία ξεχωριστή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο «Γ. Καλαφάτης», τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του προπονητικού κέντρου, γνώρισαν από κοντά το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και προπονούνται καθημερινά οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια γευμάτισαν στις εγκαταστάσεις μέσα σε ένα ιδιαίτερα φιλόξενο και θερμό κλίμα.

Η δράση ολοκληρώθηκε με προπονητικό πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Θόδωρου Ελευθεριάδη.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή της στις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης».