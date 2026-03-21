Στο 0-0 έμειναν ΑΕΚ Κ15 και Άρης Κ15

Χωρίς σκορ έληξε το εξ αναβολής παιχνίδι για το πρωτάθλημα Κ15 ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Άρη σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Η Ένωση είχε την υπεροχή και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για γκολ (20' Παρασκευαϊδης άουτ μετά από ατομική ενέργεια Κορμανού, 55' απόκρουση του τερματοφύλακα σε τετ α τετ με τον Λιάκο) με πιο εντυπωσιακή το ανάποδο ψαλίδι του Κορμανού που έφυγε λίγο άουτ στο 71'. Και ο Άρης, όμως θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ στο 36' με το πέναλτι που εκτέλεσε άουτ ο Παγώνης.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κουκουλή έξι λεπτά πριν τη λήξη (74') όμως κατάφεραν να κρατήσουν το αποτέλεσμα και να φύγουν με το βαθμό από την έδρα της ΑΕΚ.

ΑΕΚ (Μιχάλης Παυλής): Iορδανόπουλος, Κανιός, Νίκου, Γιάτσας, Μυλωνάς, Μεργούπης, Παρασκευαϊδης, Αντωνίου (74' Τσαχουρίδης) Λιάκος (78' Παμφίλης). Δημητρούλας (56' Τσαντόπουλος) Κορμανός.