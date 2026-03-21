ΠΑΟΚ: Περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία

Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται, σύμφωνα με το Football Meets Data, πως μπήκαν στα... ταμεία του ΠΑΟΚ με τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Μία (ακόμα) αξιόλογη πορεία από τον Δικέφαλο στα ευρωπαϊκά σαλόνια, φτάνοντας για τέταρτη φορά στα νοκ άουτ ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τα πέντε τελευταία χρόνια.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, το «ταξίδι» του ΠΑΟΚ σταμάτησε στα πλέι οφ του Europa League, από την πιο έτοιμη Θέλτα, με τα «ασπρόμαυρα» έσοδα να κυμαίνονται, σύμφωνα με το FMD, στα 15 εκατ. ευρώ.

Τα 4 εκατομμύρια της League Phase που «εκτοξεύτηκαν» με την πορεία΄

Ξεκινώντας από τον 3ο προκριματικό του Europa League οι «ασπρόμαυροι», έψαχναν 2/2 προκρίσεις επί Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, δύο προκρίσεις που του έδωσαν το εισιτήριο για τη League Phase και μαζί του έσοδα ύψους 4.310.000 ευρώ.

Εκτός των 4.310.000 ευρώ, ο ΠΑΟΚ εισέπραξε και 170.000 από την πορεία του στα προκριματικά, στην οποία μέτρησε δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, από τη Ριέκα στην Κροατία, ήττα που δεν κόστισε στην τελική.

Η πορεία στη League Phase μπορεί να είχε ups & downs, όμως το εισιτήριο για την επόμενη φάση «εξασφαλίστηκε», κυρίως λόγω των δύο τεράστιων νικών επί Λιλ και Μπέτις.

Περίπου 1.800.000 ευρώ εισέπραξαν οι Θεσσαλονικείς από τη βαθμολογική τους συγκομιδή στον ενιαίο όμιλο, στον οποίο μέτρησαν τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Στην τελική κατάταξη, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στην 17η θέση, θέση από την οποία πήρε έξτρα μπόνους ύψους 1.610.000 ευρώ και τον έφερε απέναντι στην ισπανική Θέλτα.

Το Value Pillar και το μπόνους

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων όμως, προήρθε από το Value Pillar, το οποίο «καλύπτει» τα χορηγικά και τηλεοπτικά έσοδα, αλλά και κυμαίνεται ανάλογα τη θέση της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Σύμφωνα με το Value Pillar λοιπόν, ο Δικέφαλος εισέπραξε 7.190.000 ευρώ, περίπου το 50% των συνολικών εσόδων, ενώ έξτρα 300.000 ευρώ ήρθαν από την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα έσοδα του ΠΑΟΚ: