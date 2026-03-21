PAOK Action: Μία ξεχωριστή «επίσκεψη» στην προπόνηση της Κ13 (pics)

Τo PAOK Action συνεχίζει τις δράσεις του, με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Συνδρόμου Down να συμμετέχει στην προπόνηση της Κ13.

Συγκινητική κίνηση από πλευράς «ασπρόμαυρων», καθώς στην προπόνηση της Κ13 έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι, από τον Σύλλογο Συνδρόμου Down, , με αφορμή την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αποδοχή, την ενημέρωση, τον σεβασμό της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου. Η διαφορετικότητα μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη, είναι το χρώμα που κάνει τον κόσμο μας πιο φωτεινό.

Συμμέτοχη σε αυτόν τον κόσμο γίνεται η ομάδα μας της Κ13, η οποία υποδέχτηκε στην προπόνησή της αντιπροσωπεία του Συλλόγου Συνδρόμου Down για μια δράση του PAOK Action, με αφορμή την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

H δράση αφορούσε μια διαδραστική συζήτηση σχετικά με το σύνδρομο Down, τη διαφορετικότητα και τη σημασία της συμπερίληψης στον αθλητισμό και την κοινωνία. Παράλληλα συμμετείχαν όλοι στη συμβολική καμπάνια #LotsOfSocks, φορώντας διαφορετικές κάλτσες, μια δράση που συνδέεται διεθνώς με την 21η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα για τo Σύνδρομο Down).

Τα άτομα με σύνδρομο Down διδάσκουν καθημερινά την αξία της αγάπης χωρίς όρους, της ειλικρίνειας και της αυθεντικής χαράς, καθώς ξεπερνούν εμπόδια και αποδεικνύουν ότι τα όρια υπάρχουν συχνά μόνο στο μυαλό μας.

Ας δούμε, λοιπόν, τη μέρα αυτή ως μια υπενθύμιση ότι όλοι αξίζουμε ίσες ευκαιρίες, σεβασμό και συμπερίληψη. Ας γίνει αυτή η ημέρα αφορμή για πράξεις, για σχολεία ανοιχτά σε όλα τα παιδιά, για χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για κοινωνίες που αγκαλιάζουν, αντί να κρίνουν.

Η διαφορετικότητα είναι ομορφιά. Και η αποδοχή είναι πράξη αγάπης.* Το Σύνδρομο Down προκαλείται από τρισωμία στο χρωμόσωμα 21, δηλαδή το άτομο φέρει τρία αντίγραφα του χρωμοσώματος 21, αντί για δύο. Γι’ αυτό και επελέγη η 21η Μαρτίου (3ος μήνας) ως η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down».