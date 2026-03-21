Ισέκα: «Έχω δεχθεί ρατσιστικά σχόλια κι αυτή είναι η ιστορία μου…» (vid)

Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού είναι η σημερινή και ο Άαρον Ισέκα του ΟΦΗ μοιράζεται τη δική του ιστορία για τα σχόλια που έχει δεχτεί.

Πίσω από κάθε πρόσωπο, υπάρχει μια ιστορία… Ο Άαρον Ισέκα, μοιράζεται τη δική του μαζί μας και αποκαλύπτει τις φάσεις της ζωής του, στις οποίες αν και έπεσε θύμα ρατσισμού, δεν ταυτίζεται με τους χαρακτηρισμούς, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα ενότητας, σεβασμού και ανθρωπιάς.

