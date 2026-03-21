Πίσω από κάθε πρόσωπο, υπάρχει μια ιστορία… Ο Άαρον Ισέκα, μοιράζεται τη δική του μαζί μας και αποκαλύπτει τις φάσεις της ζωής του, στις οποίες αν και έπεσε θύμα ρατσισμού, δεν ταυτίζεται με τους χαρακτηρισμούς, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα ενότητας, σεβασμού και ανθρωπιάς.
Πίσω από κάθε πρόσωπο, υπάρχει μια ιστορία… Ο Άαρον Ισέκα, μοιράζεται τη δική του μαζί μας και αποκαλύπτει τις φάσεις της ζωής του, στις οποίες αν και έπεσε θύμα ρατσισμού, δεν ταυτίζεται με τους χαρακτηρισμούς, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα ενότητας, σεβασμού και ανθρωπιάς.
Ισέκα: «Έχω δεχθεί ρατσιστικά σχόλια κι αυτή είναι η ιστορία μου…» (vid)