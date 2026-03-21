Άρης: Τελευταίες δοκιμές πριν την αυλαία

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζει την ενδεκάδα για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη στη regular season - Τα δεδομένα και οι απουσίες

Γρίφος και πάλι η αρχική ενδεκάδα του Άρη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τονΟΦΗ, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στα χέρια του απουσίες, αλλά και επιστροφές, με τον Μεντίλ και τον Τεχέρο να είναι οι δεδομένοι απόντες, για τα μπακ, και τον Μπενχαμίν Γκαρέ να επανέρχεται στη δράση, μετά την κόκκινη κάρτα απέναντι στον Ατρόμητο.

Επιστροφή αναμένεται και από τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου και φαίνεται πως προλαβαίνει να μπει στην αποστολή (η οποία δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει γνωστή από σήμερα), πράγμα που σημαίνει πως Ντούντου ή Νινγκ θα πρέπει να μείνουν εκτός αποστολής, λόγω κάλυψης των θέσεων "ξένων".

Κάτω από τα δοκάρια είναι σίγουα ο ΓΙώργος Αθανασιάδης, με Φαμπιάνο και Ρόουζ στα στόπερ, Φρίντεκ και Φαντικά θα πάρουν τις πλευρές στην άμυνα, ενώ μπροστά τους Χόνγκλα και Ράσιτς θα καλύψουν και πάλι τα χαφ, πίσω από τον Γκαρέ, που θα βρίσκεται στο "10". Από 'κει και πέρα, πολλές πιθανότητες διεκδικούν για τα εξτρέμ οι Μπουσαϊντ, Δώνης και Πέρεθ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης όλα παραμένουν ανοιχτά μεταξύ Μορόν, Κουαμέ και Καντεβέρε.