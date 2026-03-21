ΠΑΟΚ: «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι»

«Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι», αναφέρει χαρακτηριστικά του μήνυμα του Δικεφάλου, το οποίο «συνοδεύεται» με μία φωτογραφία αρκετών παικτών με τον καθιερωμένο πανηγυρισμό κατά του ρατσισμού, τον οποίο «υιοθέτησε» ο Τάισον.
Παράλληλα, η Super League και όλες οι ομάδες αφιερώνουν την 26η αγωνιστική ημέρα (22 Μαρτίου 2026) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού.
SAY NO TO RACISM— PAOK FC (@PAOK_FC) March 21, 2026
Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι |
Racism is hating something, you simply happen not to be#MoreThanFooball #PAOK #OurWay pic.twitter.com/j4UMs9aI8H