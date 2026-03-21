ΠΑΟΚ: «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι»

Μήνυμα κατά του Ρατσισμού έστειλε ο ΠΑΟΚ, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, η οποία είναι σήμερα 21 Μαρτίου.

«Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι», αναφέρει χαρακτηριστικά του μήνυμα του Δικεφάλου, το οποίο «συνοδεύεται» με μία φωτογραφία αρκετών παικτών με τον καθιερωμένο πανηγυρισμό κατά του ρατσισμού, τον οποίο «υιοθέτησε» ο Τάισον.

Παράλληλα, η Super League και όλες οι ομάδες αφιερώνουν την 26η αγωνιστική ημέρα (22 Μαρτίου 2026) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού.