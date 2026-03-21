Marca: «Τρομάζουν τα νούμερα του Γιόβιτς - Αναβαθμισμένος στον “Όλυμπο των θεών”»

Η φετινή πορεία του Γιόβιτς στην ΑΕΚ εντυπωσιάζει τους Ισπανούς, ενόψει της επιστροφής του Σέρβου στη Μαδρίτη.

Η επιστροφή του Λούκα Γιόβιτς στη Μαδρίτη για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, ιντριγκάρει τους Ισπανούς. Ο Σέρβος επιθετικός αγωνίστηκε στη Ρεάλ, η οποία δαπάνησε 60 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Φέτος όμως, ο 28χρονος στράικερ έχει βρει τον εαυτό του στην ΑΕΚ, μετρώντας 19 γκολ και 2 ασίστ σε 36 συμμετοχές οδηγεί την ομάδα τόσο στην κορυφή της Super League όσο και στα προημιτελικά του Conference League.

Η «Marca», σε αφιέρωμά της με τίτλο «Ο Γιόβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη, αναβαθμισμένος στον “Όλυμπο των θεών”», αποθεώνει την πορεία του, παραθέτοντας δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιανουάριο στο MozzartSport, ενώ αναλύει τα εντυπωσιακά φετινά του στατιστικά.

«Τα νούμερά του είναι τρομακτικά: διανύει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, τη χρονιά που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε, ο Σέρβος, παίζοντας για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες. Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που πέτυχε για τη Φιορεντίνα - έξι στο πρωτάθλημα. Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Καάμπι (18) είναι μπροστά του στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ», αναφέρουν οι Ισπανοί για τον Σέρβο φορ.

