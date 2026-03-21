Απίθανο γκολ στην Κροατία: Το έβαλε ο... αγωνιστικός χώρος (vid)

Ο κακός αγωνιστικός χώρος βοήθησε να μπει ένα από τα πιο τρελά γκολ στην Κροατία.

Πολλά τρελά γκολ έχουν σημειωθεί, αλλά αυτό που μπήκε σε ματς της Κροατίας είναι μοναδικό. Στο παιχνίδι της Ίστρια με την Βάραζντιν, το σκορ ήταν 1-1, με τους γηπεδούχους να έχουν μόλις ισοφαρίσει.

Στο 79' ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς της Ίστρια έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε σε... τρύπα στη μεγάλη περιοχή, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα!