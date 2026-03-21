Απίθανο γκολ στην Κροατία: Το έβαλε ο... αγωνιστικός χώρος (vid)

Πολλά τρελά γκολ έχουν σημειωθεί, αλλά αυτό που μπήκε σε ματς της Κροατίας είναι μοναδικό. Στο παιχνίδι της Ίστρια με την Βάραζντιν, το σκορ ήταν 1-1, με τους γηπεδούχους να έχουν μόλις ισοφαρίσει.
Στο 79' ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς της Ίστρια έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε σε... τρύπα στη μεγάλη περιοχή, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα!
🇭🇷 This goal was scored in the Croatian League. The bad state of the pitch helped deflect the ball over the goalkeeper 😳🤯— FCBGavi (@tculer4) March 20, 2026
Was it the player who scored the goal or the pitch?
pic.twitter.com/xsT1g2Q1ZI