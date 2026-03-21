Προς μεγάλη απογοήτευση της κοινωνίας, απέφυγαν μέχρι και τα συλλυπητήρια

Το θέμα δεν είναι οπαδικό, δεν πρόκειται για διαφορά συλλόγων, αλλά για τη δολοφονία ενός 20χρονου και η ΠΑΕ Άρης για πολλοστή φορά μετρήθηκε και βγήκε λίγη.

Η ΠΑΕ Άρης αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει ανακοίνωση για τη δολοφονία του Κλεομένη. Μετά από τόσες μέρες υπήρξε αντίδραση απ’ το σωματείο. Όχι όπως θα περίμενε η κοινωνία. Τη στιγμή που γίναμε όλοι μάρτυρες μιας ακόμη δολοφονίας για οπαδικούς λόγους.

Δεν υπήρξε έστω η τυπική καταδίκη. Δεν εκφράστηκαν έστω τυπικά τα συλλυπητήρια, στην οικογένεια που θρηνεί τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού της. Η πρεμούρα της ΠΑΕ Άρης, ήταν να κρίνει ζητήματα τα οποία σε τέτοιες υποθέσεις κρίνουν τα δικαστήρια και όχι οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ ή τα Ερασιτεχνικά σωματεία.

Πέρασαν τόσες μέρες και επειδή προφανώς δεν θέλουν να πάνε κόντρα με μια μερίδα κόσμου – ελπίζουμε μικρή – η οποία δεν δέχεται να εκφραστεί θλίψη, οδύνη, πένθος, για τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φοβήθηκαν να εκφράσουν τα αυτονόητα. Παρά μόνο αρκέστηκαν στο να πουν πως η… ουρά τους είναι απ’ έξω, οπότε όλα καλά. Δεν τρέχει και τίποτα.

Η επιτομή της υποκρισίας και το σημείο που πραγματικά κάθε άνθρωπο τον πιάνει αναγούλα, είναι εκεί που γίνεται… σύγκριση δολοφονιών. Ποια είναι πιο σκληρή. Ποια πόνεσε περισσότερο. Γιατί δεν πρέπει να τους στερήσει κανείς αυτό για το οποίο πάλευαν χρόνια: Το «δίκιο» και την «ανωτερότητα». Μόνο που και επικοινωνιακά «μαχαιρώθηκαν» όλα αυτά. Μαζί με ένα 20χρονο παιδί που δυστυχώς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Σε μια εποχή που είδαμε έντρομοι τις συνομιλίες πανηγυρικής μορφής ανάμεσα σε οπαδούς του συγκεκριμένου σωματείου, επειδή «έφαγαν Τούρκο» και «καλά τον έκαναν» όπως ανέφεραν μεταξύ τους, η ΠΑΕ Άρης έκρινε σκόπιμο να νουθετήσει τον δικηγόρο της οικογένειας του Κλεομένη και ταυτόχρονα να συγκρίνει πόνους και καταστάσεις.

«Βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Γιατί πάσχιζε να δείξει πως ο Άλκης ήταν σοβαρότερη δολοφονία και ο Κλεομένης όχι τόσο. Σε μια κίνηση η οποία δυναμιτίζει μια κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο ακριβώς λόγω τέτοιων ιδεών και πρακτικών.

Θα περίμενε κανείς, τυπικά, ανθρώπινα, να εκφράσουν έστω τα συλλυπητήριά τους. Και να αφήσουν τα μαθήματα σε εποχές που δεδομένα δεν είναι ενδεδειγμένες για λάδι στη φωτιά και εντάσεις.

Ακόμη και σε αυτές τις στιγμές, πρώτο στο μυαλό τους ήταν το σενάριο του να εκνευριστούν κάποιοι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς αποδοκιμάζουν τον ιδιοκτήτη και το σύνολο της ομάδας καθώς είναι σε θέση εκτός Ευρώπης αυτή τη στιγμή και έχει απογοητεύσει πλήρως. Μικροψυχία και επικίνδυνες πρακτικές. Ακόμη και τώρα.