Αθλέτικ Μπιλμπάο: Μετά τον Βαλβέρδε ποιος;

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρηση του στο τέλος της σεζόν και οι Βάσκοι ψάχνουν από τώρα τον επόμενο προπονητή τους.

Τέλος εποχής για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημο ότι το καλοκαίρι αποχωρεί από τον πάγκο των λιονταριών.

Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το "μυρμήγκι" που με πάνω από 500 παιχνίδια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο μπαίνει στην λίστα με τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της.

Ο πρόεδρος Γιον Ουριάρτε έχει ξεκινήσει ήδη το... κάστινγκ για την επόμενη ημέρα και σύμφωνα με τοπικά Μέσα, υπάρχουν 6 ονόματα που βρίσκονται στην λίστα του για την κούρσα διαδοχής.

Ο διακαής πόθος είναι ένα παιδί του Μπιλμπάο, ο νυν τεχνικός της Μπόρνμουθ Άντονι Ιραόλα, αλλά πρόκειται για την πιο δύσκολη περίπτωση από όλες.

Ο Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη χώρα των Βάσκων, ενώ ως λύσεις από το εξωτερικό εξετάζονται ο Έντιν Τέρζιτς και ο Μαουρίσιο Ποκετίνο.

Από την εγχώρια αγορά ακούγονται τα ονόματα των Ινίγο Πέρεθ της Ράγιο Βαγεκάνο και Κλαούντιο Χιράλδεθ της Θέλτα, χωρίς πάντως να αποκλείονται κι άλλες εκπλήξεις στο μέλλον...