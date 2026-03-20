Καρέτσας: «Απογοητευμένος, αλλά περήφανος»

Μπορεί η Φράιμπουργκ να διέλυσε με 5-1 τη Γκενκ και να την απέκλεισε από το Εuropa League, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δήλωσε περήφανος για τη φετινή πορεία της ομάδας του.

Η Φράιμπουργκ «διέλυσε» την Γκενκ κι όχι μόνο ανέτρεψε το σε βάρος της 1-0 από τον πρώτο αγώνα στο Βέλγιο, αλλά με το εμφατικό 5-1 στην έδρα της πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το μεγάλο αστέρι της βελγικής ομάδας, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έκρυψε την απογοήτευση του για τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης:

«Πολύ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά ευγνώμων και περήφανος για την ομάδα μου για αυτή την πορεία», έγραψε ο 18χρονος Ελληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε δύο γκολ και πέντε ασίστ σε 13 εμφανίσεις στην Ευρώπη φέτος με την Γκενκ, ενώ συνολικά έχει στο ενεργητικό του τη φετινή σεζόν τρία τέρματα και 17 ασίστ (!) σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.