Άρης: Αγώνας δρόμου για Γένσεν και Σούντμπεργκ

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:
"Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (22/03, 19:00).
Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.
Οι Φρέντρικ Γένσεν και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν -και σήμερα- ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκανε θεραπεία.
Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι."