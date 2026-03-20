Άρης: Αγώνας δρόμου για Γένσεν και Σούντμπεργκ

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις για τους παίκτες του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (22/03, 19:00).

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.

Οι Φρέντρικ Γένσεν και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν -και σήμερα- ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκανε θεραπεία.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι."