Η ΑΕΚ, η Ράγιο Βαγιεκάνο και ο Ραούλ Ντε Τομάς

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Ισπανό επιθετικό που ανήκει στην αντίπαλο της Ένωσης στη φάση των «8» του Conference League.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έρχεται στον (ευρωπαϊκό) δρόμο της ΑΕΚ. Η ισπανική ομάδα αποτελεί τον αντίπαλο της ‘Ένωσης στη φάση των «8» του Conference League.

«Σκαλίζοντας» τους παίκτες των Μαδριλένων ξυπνούν μνήμες από έναν…φίλο απ΄τα παλιά που «συνδέει» (τρόπο τινά) τις δύο ομάδες, έστω κι αν την τρέχουσα σεζόν δεν κυκλοφορεί με τη φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Και το όνομα αυτού, Ραούλ Ντε Τομάς.

Ο Ισπανός φορ ανήκει στην Ράγιο Βαγιεκάνο κι αγωνίζεται για ένα χρόνο ως δανεικός στην Al-Wakrah SC από το Κατάρ.

Το καλοκαίρι του ΄24 και σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Radio MARCA», η Ένωση φέρεται να κατέθεσε πρόταση για τον δανεισμό του 31χρονου ποδοσφαιριστή (με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ) που απορρίφθηκε από την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Για τον Ραούλ Ντε Τομάς ξοδεύτηκαν συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ plus (!) για τις αγορές των δικαιωμάτων του τα τελευταία χρόνια.

Το καλοκαίρι του ΄19 η Μπενφίκα τον πήρε με 20 εκατομμύρια από την Ρεάλ Μαδρίτης, τον Γενάρη του ΄20 η Εσπανιόλ τον έβαλε στο ρόστερ της έναντι 22,5 εκατ., ενώ τον Σεπτέμβριο του ΄22 η Ράγιο Βαγιεκάνο τον αγόρασε με 11 εκατ. ευρώ.

Παρεμπιπτόντως, ο αδερφός του, Ρούμπεν Ντε Τομάς (φωτ.) έπαιξε στην Παναχαϊκή και πιο παλιά στον Απόλλωνα Πόντου.

Kλείνοντας να σημειώσουμε κι αυτό: το καλοκαίρι του ‘΄18 ο τότε τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Νίκος Λυμπερόπουλος, «σκάλισε» την προοπτική μεταγραφής του Ραούλ Ντε Τομάς στην Ένωση, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης στην οποία ανήκε επέλεξε να τον παραχωρήσει ως δανεικό στη Ράγιο Βαγιεκάνο.