Δικηγόρος οικογένειας Κλεομένη: «Να ζητήσει συγγνώμη η ΠΑΕ Άρης, ξεκάθαρα οπαδικά τα κίνητρα»

Νέα τοποθέτηση-απάντηση πραγματοποίησε ο δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής, μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, ζητώντας από τους «κιτρινόμαυρους» μια συγγνώμη στην οικογένεια του 20χρονου.

Λίγες ώρες μετά την διάψευση της ΠΑΕ Άρης για εμπλοκή πρώην στελέχους στην δολοφονία του φίλου του ΠΑΟΚ, ο δικηγόρος του πατέρα του θύματος τόνισε ότι υπάρχουν στοιχεία και θα τεθούν στη διάθεση της δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως το τοπίο θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Δευτέρα (23/3).

Παράλληλα, υπογράμμισε τον χρόνο που χάθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ σχολίασε την στάση της ΠΑΕ Άρης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει να απολογηθεί στην οικογένεια του Κλεομένη και να ζητήσει συγγνώμη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Metropolis 95,5:

«Είπα ότι υπάρχει εμπλοκή στελέχους της ΠΑΕ Άρης ο οποίος φέρεται να απολύθηκε δύο ημέρες μετά το συμβάν της δολοφονίας του Κλεομένη. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους αγνούς φιλάθλους του Άρη, αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι της ΠΑΕ που να εμπλέκονται, τότε θα δώσουμε όλα τα στοιχεία στην ανακρίτρια. Υπάρχουν στοιχεία, θα δοθούν στη δικαιοσύνη, ας περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Εγώ θα προτιμούσα να ζητήσει μία συγγνώμη η ΠΑΕ Άρης από την οικογένεια του Κλεομένη. Είναι δεδομένο ότι εμπλέκονται οπαδοί του Άρη στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Θυμάμαι ότι όταν χάθηκε ο Άλκης, υπήρχε άλλη κινητοποίηση, είχαν σφραγιστεί οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ και τώρα χρειάστηκε να περάσουν οκτώ ημέρες για να γίνει έρευνα, αλλά χάθηκε χρόνος, κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσαν να βρεθούν στοιχεία οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία.

Ο νεκρός είναι πάντα νεκρός, δεν πρέπει να γίνεται βεβήλωση, αλλά θα πρέπει οι οικογένειες των νεκρών να βλέπουν ότι υπάρχει ίση αντιμετώπιση απέναντι στα θύματα. Δεν βλέπω που μπορούν να μην υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Θεωρώ πως υπάρχουν ξεκάθαρα οπαδικά κίνητρα. Εγώ βλέπω τρία παιδιά να τρέχουν να σωθούν στο βίντεο. Δεν έχω καμία εικόνα για το τρίτο άτομο στο βίντεο, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το πού βρίσκεται».