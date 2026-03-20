ΑΕΚ: Στην εθνική Σερβίας Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

Στις επιλογές της εθνικής Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου, με Ισπανία και Σαουδική Αραβία.

Σταθερά στις επιλογές του Βέλικο Παούνοβιτς στην εθνική Σερβίας βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, αλλά μετά από σχεδόν δυο χρόνια κλήθηκε ξανά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, για τα φιλικά με την Ισπανία στις 27/3 και τη Σαουδική Αραβία στις 31/3.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα φέτος και δεν θα μπορούσε να λείψει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ και ο 31χρονος μεσοεπιθετικός κάνει καλές εμφανίσει τελευταία.