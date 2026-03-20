ΑΕΚ: Στην εθνική Σερβίας Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

Σταθερά στις επιλογές του Βέλικο Παούνοβιτς στην εθνική Σερβίας βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, αλλά μετά από σχεδόν δυο χρόνια κλήθηκε ξανά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, για τα φιλικά με την Ισπανία στις 27/3 και τη Σαουδική Αραβία στις 31/3.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα φέτος και δεν θα μπορούσε να λείψει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ και ο 31χρονος μεσοεπιθετικός κάνει καλές εμφανίσει τελευταία.
🇷🇸🦅 Тим Србије за утакмице против Шпаније и Саудијске Арабије. 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/Hhlt0CNuv7— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 20, 2026