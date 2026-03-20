ΠΑΟΚ: Εκτός κλήσεων της Σερβίας ο Ζίβκοβιτς - Συνεχίζει την θεραπεία του

Στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την θεραπεία του θα παραμείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα της εθνικής Σερβίας για τα ερχόμενα φιλικά παιχνίδια.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς συνεχίζει την θεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προθέρμανση του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και τον έχει αφήσει εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα.

Όπως είναι φυσικό, ο ίδιος δεν συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Βέλικο Παούνοβιτς με φόντο τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής Σερβίας απέναντι σε Ισπανία και Σαουδική Αραβία.

Ανάλογη ήταν και η απόφαση του τεχνικού επιτελείου της Βουλγαρίας, η οποία δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή της για το διεθνές τουρνουά στην Ινδονησία τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος πρόσφατα επανήλθε στην αγωνιστική δράση.