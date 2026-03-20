Παναθηναϊκός: Με οπαδούς στο πλευρό του στην Τρίπολη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Asteras AKTOR, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.

Μετά τον αποκλεισμό από την Ρεάλ Μπέτις ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο ελληνικό Πρωτάθλημα, με την κανονική περίοδο να ολοκληρώνεται στην Τρίπολη.

Στο ματς αυτό οι «πράσινοι» θα έχουν και την υποστήριξη των οπαδών τους, με την ΠΑΕ να ενημερώνει ότι η θύρα 4 έχει διατεθεί στο «Τριφύλλι» και η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη (22/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 4. Η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Αγοράστε το εισιτήριό σας εδώ».