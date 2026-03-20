Οζντόεφ; Παρών! Με συμμετοχή σε 42 από τα 47 ματς του ΠΑΟΚ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αναδεικνύεται στον πιο «παρόντα» ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, όχι με βάση τα λεπτά συμμετοχής, αλλά μέσα από τις συμμετοχές σε αγώνες.

Με 42 παρουσίες σε σύνολο 47 αναμετρήσεων, ο Ρώσος μέσος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το ρόλο που έχει στο αγωνιστικό πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μία «σταθερά», ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αντιπάλου ή συνθηκών. Είτε πρόκειται για παιχνίδια πρωταθλήματος, είτε για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είτε για υποχρεώσεις Κυπέλλου, ο «Μάγκο» είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμος και ενεργός, στοιχείο που αποτυπώνει και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από το τεχνικό επιτελείο.

Πίσω του, σε απόσταση αναπνοής, βρίσκεται ο Τάισον με 41 συμμετοχές σε 47 παιχνίδια. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη και την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, με συνεχή παρουσία και ελάχιστες απουσίες. Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Μπάμπα, ο οποίος με 39 συμμετοχές επιβεβαιώνει και φέτος τον ρόλο του ως βασική επιλογή.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τρεις ποδοσφαιριστές, Κένι, Ζίβκοβιτς και Καμαρά, ακολουθούν με 38 συμμετοχές ο καθένας. Ειδικά στην περίπτωση Καμαρά αξίζει να σταθεί κανείς καθώς ενώ έχει συμμετοχή σε 38 ματς φέτος, έχει 1.172 αγωνιστικά λεπτά. Ο Μεϊτέ, με 37 παρουσίες, βρίσκεται ακριβώς πίσω, διατηρώντας επίσης υψηλό δείκτη συμμετοχής, κυρίως στη μεσαία γραμμή.

Στην αμυντική λειτουργία, ξεχωρίζει ο ρόλος του Μιχαηλίδη με 35 συμμετοχές και του Κεντζιόρα με 34, δύο παίκτες που έχουν κληθεί να καλύψουν σημαντικό αριθμό αγώνων, κυρίως ως βασικό δίδυμο στα στόπερ σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Ο Γιακουμάκης, με 33 συμμετοχές και ο Κωνσταντέλιας, με 32 παρουσίες, έχοντας χάσει παιχνίδια λόγω τραυματισμών αλλά με πληθωρική προσφορά σε όσα ματς αγωνίστηκαν.

Δεδομένα είναι μία σεζόν που ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών και από σωρεία απουσιών για μεγάλο διάστημα, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Οζντόεφ ξεχωρίζει ως ο πιο σταθερός παίκτης που, ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι σχεδόν πάντα εκεί. Όχι απαραίτητα με τα περισσότερα λεπτά, αλλά με τη μεγαλύτερη συνέπεια παρουσίας, ένα στοιχείο που συχνά αποδεικνύεται εξίσου πολύτιμο σε μια απαιτητική και πολυμέτωπη χρονιά.

Αναλυτικά οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές: