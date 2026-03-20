1.926 δέντρα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ (pics & vids)

Αξιέπαινη κίνηση από τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα (20/3) πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση 1926 δέντρων στο περιαστικό δάσος της Τούμπας.

Οι δράσεις των 100 χρόνων του Δικεφάλου, υπό τη σκιά του πένθους, συνεχίστηκαν με κίνηση για την ενίσχυση του πράσινου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την εταιρεία Biosolids, σήμερα (20/3) το μεσημέρι στο περιαστικό δάσος της Τούμπας στην περιοχή του Χαρίσειου Γηροκομείου, πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση 1926 δέντρων.

Στη δράση συμμετείχαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Φυτώριο Μακεδονίας, η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και το 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, το παρών έδωσε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και ο Ανέστης Μύθου, φτάνοντας στο δάσος μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης του Δικεφάλου.

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