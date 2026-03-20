Λουτσέσκου και Φέρρης «αγκάλιασαν» ξεχωριστή δράση για άτομα με σύνδρομο Down στη Θεσσαλονίκη (pic & vids)

Σε μια όμορφη δράση για άτομα με σύνδρομο Down, που οργάνωσε κατάστημα εστίας στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Θοδωρής Φέρρης.

Καφετέρια στην «καρδιά» του κέντρου της πόλης διοργάνωσε μαζί με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος μια ξεχωριστή δράση, εντάσσοντας στο προσωπικό τους για μία ημέρα 12 άτομα με σύνδρομο Down, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν ρόλο στην υποδοχή, την κουζίνα, το ταμείο και το σέρβις του καταστήματος και σε άψογη συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, εξυπηρέτησαν με πλατύ χαμόγελο το κοινό σε όλη την διάρκεια της χθεσινής (19/3) ημέρας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έτυχε απόλυτης αποδοχής από τους πελάτες του καταστήματος και «αγκαλιάστηκε» τόσο από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και από τον δημοφιλή τραγουδιστή, Θοδωρή Φέρρη, οι οποίοι έδωσαν το παρών και συνομίλησαν με τα άτομα που συμμετείχαν στην δράση.

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