ΠΑΟΚ Β: Στην Ρουάντα για φιλικά ο Μούστμα με την Εθνική Εσθονίας

Στις κλήσεις της Εθνικής Εσθονίας βρίσκεται ο Κάρελ Μούστμα, ο οποίος θα αγωνιστεί στο τουρνουά που διοργανώνεται στην Ρουάντα.

Σταθερός στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών της πατρίδας του, βρίσκεται ο Εσθονός φορ της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη μακρινή Ρουάντα της Αφρικής.

Εκεί, η Εσθονία θα συμμετάσχει στο τουρνουά FIFA Series στη Ρουάντα τον Μάρτιο, όπου θα συμμετάσχουν Κένυα και Γρενάδα, το διάστημα 27-30 Μαρτίου.

Ο επικεφαλής προπονητής Γιούργκεν Χενν, γνωστοποίησε τη σύνθεση της ομάδας που ταξιδεύει στην Αφρική, με τον 20χρονο «ασπρόμαυρο» φορ να βρίσκεται στις κλήσεις.

Οι Εσθονοί θα αντιμετωπίσουν στις 27 Μαρτίου την Κένυα, ενώ τρεις μέρες μετά, θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού Γρενάδα-Ρουάντα.