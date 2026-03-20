Φορνάλς: «Ήμασταν πολύ τυχεροί που η πρώτη προσπάθεια κατέληξε στα δίχτυα»

Ο χαφ της Μπέτις, Πάμπλο Φορνάλς μετά την πρόκριση της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa League στάθηκε στην φάση του πρώτου γκολ αλλά και στην αποτελεσματικότητα των συμπαικτών του στο σκοράρισμα.

Πέντε ματς δίχως νίκη ήταν πολλά για την Μπέτις που έψαχνε το «αντίδοτο» προκειμένου να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στους «8» του Europa League. Ο εκ των πρωταγωνιστών της, Πάμπλο Φορνάλς δεν έκρυψε την ικανοποίηση του από την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στον «Τριφύλλι».



«Κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Θέλτα Βίγκο και σήμερα (19/3), εκτός από το ότι συνεχίσαμε αυτό το μομέντουμ, ήμασταν τυχεροί που οι ευκαιρίες μας κατέληξαν σε γκολ», είπε, επαινώντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας. «Καταλαβαίνουμε ότι οι φίλαθλοι χρειάζονταν μια τέτοια βραδιά», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη των οπαδών της Μπέτις.

«Τι ήταν διαφορετικό σήμερα στην ομάδα; Από το πρώτο λεπτό όλοι πίστεψαν και ήμασταν πολύ τυχεροί που η πρώτη προσπάθεια κατέληξε σε γκολ. Όντας μια συμπαγής ομάδα αμυντικά, με τη δύναμη που έχουμε στην επίθεση, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να μη σκοράρουμε. Όταν ανοίξει ο δρόμος για τα γκολ, οι καλοί παίκτες αργά ή γρήγορα ξεχωρίζουν», ανέλυσε ο Φορνάλς μετά τη νίκη.