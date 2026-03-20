Προσωρινά κρατούμενοι δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού που παραβίασαν περιοριστικό όρο και πήγαν στο γήπεδο

Προσωρινά κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα τέθηκαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2025 πήγαν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ παραβιάζοντας περιοριστικό όρο για μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, ένας 42χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικού όρου για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 30ης Ιουλίου 2025, πριν την έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου στο Ο.Α.Κ.Α., δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας καθώς και δύο οπαδοί, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γίνεται μνεία, ότι ο δεύτερος οπαδός του Παναθηναϊκού, για τον οποίο επίσης είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κόρινθο στις 25 Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κορίνθου.

Κατόπιν αυτών, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραγγέλθηκε η προσωρινή κράτησή τους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.