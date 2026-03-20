Τα εμψυχωτικά λόγια Ηλιόπουλου στους παίκτες στο ημίχρονο: «Παλέψτε παιδιά, πάρτε την πρόκριση»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλησε να παροτρύνει στο ημίχρονο τους παίκτες της ΑΕΚ, για να μη χαθεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Η απογοητευτική εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Τσέλιε θορύβησε και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης βρέθηκε στη φυσούνα, μαζί με άλλα στελέχη της ΠΑΕ, και εμψύχωσε τους παίκτες, προκειμένου να μη χαθεί η πρόκριση στους «8» του Conference League.

«Πάμε, παλέψτε παιδιά, οχυρωθείτε. Πάρτε την πρόκριση. Ξεκινάμε από το μηδέν. Πάμε σαν να μην υπήρξε το πρώτο ημίχρονο», ανέφερε ο Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές, θέλοντας να τους αφυπνίσει.

Αν και μετά τα παιχνίδια, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ πάντα κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και μιλά με τους παίκτες, δεν συνηθίζει να το κάνει στο ημίχρονο των αγώνων. Ωστόσο, το διακύβευμα χθες ήταν υψηλό και ήθελε να εμψυχώσει την ομάδα για να μη χαθεί ο στόχος.

Μετά το τέλος του αγώνα, με την πρόκριση να έχει εξασφαλιστεί, ο Ηλιόπουλος έλεγε πως πρέπει «να μας γίνει μάθημα το αποψινό και προχωράμε».

