Δικηγόρος οικογένειας Κλεομένη: «Μεγάλο στέλεχος του Άρη απολύθηκε δύο μέρες μετά την δολοφονία, εμπλέκονται και άλλοι της ΠΑΕ!» (vid)

Νέες σοβαρές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του Κλεομένη, με τον δικηγόρο της οικογένειας, Νίκο Αλεξανδρή, να δίνει νέα στοιχεία που συνδέουν την υπόθεση με ανθρώπους της ΠΑΕ Άρης!

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην χθεσινή (19/3) προσαγωγή πρώην στελέχους της ΠΑΕ Άρης, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος απολύθηκε από τον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο δύο ημέρες μετά την δολοφονία!

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας πως λίγα λεπτά μετά την αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε την ζωή του οπαδού του ΠΑΟΚ, ο εν λόγω άνθρωπος φέρεται να είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον 23χρονο δράστη, προκειμένου να οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του πατέρα του 20χρονου Κλεομένη σημείωσε πως θα υπάρξουν νέες αποκαλύψεις το προσεχές διάστημα σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται πίσω από την δολοφονία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο νεκρός είναι πάντα ο ίδιος, δεν έχει χρώμα. Όμως θα πρέπει οι συγγενείς των νεκρών να θεωρούν ότι υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή λέμε ότι εδώ έχουμε μία δολοφονία η οποία έχει σχέση με οπαδική βία. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, η κυρία Δημογλίδου λέει για υπόβαθρο. Δεν υπάρχει υπόβαθρο, υπάρχει οπαδική βία. Όταν αλήθεια κάνουμε έρευνα 8 μέρες μετά, τι περιμένουμε να βρούμε; Λουλουδάκια θα βρούμε και εικονίτσες αγίων. Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν βγει έξω όλες αυτές τις μέρες. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ δεν έχουμε κατάρες. Εδώ δεν έχουμε προσβολές.

Τα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μας από τις πρώτες μέρες και φοβούμαι πως θα αποδειχθεί ότι τα είχε η αστυνομία στη διάθεσή της, δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα είχε η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Σε αντίστοιχες δολοφονίες – γιατί οι δολοφονίες είναι ίδιες παντού – σε αντίστοιχες δολοφονίες θυμίζω ότι είχαν ανέβει κλιμάκια της ΕΥΠ σε κάποιες ώρες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περιμένουμε.

Τι περιμέναμε να βρούμε στην κατ’ οίκον έρευνα μετά από 8 μέρες; Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία και έχουμε να κάνουμε με δυο γονείς που θρηνούν τα παιδιά τους. Μετά από 8 μέρες δεν θα βρεθεί τίποτα ποτέ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που προσήχθη, φαίνεται να έχει απολυθεί από την ομάδα δύο μέρες μετά τη δολοφονία. Ήταν μεγάλο στέλεχος της ομάδας. Νομίζω ότι έχει πλέον καταστεί σαφές ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίον μίλησε ο δράστης για να οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του. Ο 23χρονος μίλησε μαζί του λεπτά μετά την δολοφονία. Τη Δευτέρα θα δώσουμε όλα τα στοιχεία στην κυρία ανακρίτρια.

Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες μέρες και δη την επόμενη εβδομάδα, οι αποκαλύψεις που θα προκύψουν θα μας αφήσουν λίγο με το στόμα ανοιχτό. Εμπλέκονται, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες που έρχονται σωρηδόν σε εμάς, εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες της ζωής της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη δολοφονία. Πριν, κατά και μετά το φονικό. Δεν αναφέρομαι στα παιδιά που χάθηκαν, δεν αναφέρομαι στο παιδί που χάθηκε, δεν αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία παραδόξως βρίσκονται κατηγορούμενα σε βαθμό κακουργήματος. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι στη δολοφονία εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης!

Εκείνο όμως που λυπεί την οικογένεια είναι ότι στην αρχή βεβηλώθηκε η μνήμη του νεκρού. Συκοφαντήθηκε αυτό το παιδί με διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό ακριβώς είναι και το παράπονο της οικογενείας. Ότι προσπαθήθηκε, όχι από την κυρία Δημογλίδου, όχι ενδεχομένως από την Ελληνική Αστυνομία, να στραφούν οι έρευνες προς άλλη κατεύθυνση, μιλούσαν για περιστατικά αυτόκλητων τιμωρών, φαντάζομαι θα συμφωνήσει η κυρία Δημογλίδου ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι έγινε. Υπήρξε μία προσπάθεια συγκάλυψης και μία προσπάθεια να φύγουν οι ευθύνες από συγκεκριμένους ανθρώπους και από την συγκεκριμένη ομάδα».

Από την μεριά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη έρευνα έχει γίνει με εντολή του ανακριτή. Είναι μια διαδικασία που έχει γίνει με παραγγελία του ανακριτή, όπως και κατ’ οίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια σε κάποιον προσαγόμενο στην Ελληνική Αστυνομία. Έχουν γίνει όμως κάποιες άλλες ενέργειες τις πρώτες ημέρες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις που έχουν κάποιο οπαδικό υπόβαθρο, είναι ίδιες μεταξύ τους. Άλλες πληροφορίες υπάρχουν σε κάθε υπόθεση από την πρώτη στιγμή, άλλες υπήρχαν εδώ.

Υπήρχε προσαγωγή ενός ατόμου, επειδή ακριβώς υπήρχε εντολή από την ανακριτική αρχή να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνα, δεν προέκυψε κάτι και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι έχει απασχολήσει σίγουρα την Ελληνική Αστυνομία στο παρελθόν με διάφορα περιστατικά ο άνθρωπος που προσήχθη. Δεν κατηγορείται για κάτι, το ξεκαθαρίζω, εδώ είχαμε μία παραγγελία από την ανακρίτρια για κατ’ οίκον έρευνα, ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της κατ’ οίκον έρευνας το οποίο ήταν αρνητικό η ανακρίτρια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Δεν συζητάμε λεπτομέρειες, γιατί πολύ απλά, το είπε ο κύριος Αλεξανδρής, είναι αντικείμενο της ανάκρισης. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία από τη στιγμή που δεν έχουμε άσκηση ποινικής δίωξης για κάποιους ανθρώπους ακόμη. Δεν σημαίνει ότι σταματάει η έρευνα εδώ. Και σέβομαι απόλυτα την οικογένεια του νεκρού. Δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες. Τα μηνύματα είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει στην προανακριτική δικογραφία. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι αποτέλεσμα της ανάκρισης, είναι στοιχεία».