Ινίγκο Πέρεθ: «Ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε άλλη μια πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ»

Στην ωραία ατμόσφαιρα που θα έχουν τα ματς της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ στάθηκε ο Ινίγκο Πέρεθ.

Δεν θέλησε να αναφερθεί πολύ στα παιχνίδια με την ΑΕΚ ο τεχνικός της Ράγιο Βαγιεκάνο Ινίγκο Πέρεθ, θέλοντας να στρέψει την προσοχή της ομάδας του στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, στο σύντομο σχόλιό του αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που θα έχουν και τα δύο ματς, σε Βαγιέκας και Αθήνα, ενώ ευχήθηκε να πανηγυρίσει η Ράγιο την πρόκριση στην Ελλάδα.

«Θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ αργότερα, αλλά είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το κλίμα του Conference League. Θα είναι ένα υπέροχο ζευγάρι λόγω της ατμόσφαιρας στο Βαγιέκας, του ταξιδιού στην Αθήνα και την ατμόσφαιρα εκεί. Ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε άλλη μια πρόκριση στην Ελλάδα και να γράψουμε ιστορία πηγαίνοντας στα ημιτελικά».

