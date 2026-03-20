Αυτό είναι το μπόι του Παναθηναϊκού

Ακόμα και το Europa League, για τα ελληνικά δεδομένα, μοιάζει με ένα μίνι Champions League. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρια στη Σεβίλλη από τη Μπέτις με 4-0, όχι γιατί δεν προσπάθησε, αλλά γιατί δεν μπόρεσε.

Η πρόκριση με το 1-0 της Αθήνας ήταν εξαρχής δύσκολη. Έως απίθανη. Και μέσα σε ένα βράδυ, αυτή η «ελπίδα» έμοιαζε περισσότερο με ευχή παρά με σχέδιο.

Γιατί πολύ απλά, δεν μπήκε ποτέ στο ματς.

Από το πρώτο λεπτό η γηπεδάρα της Μπέτις κατηφόρισε σαν μια συνεχής ροή που δεν άλλαζε κατεύθυνση. Κι εκεί, κάπου ανάμεσα στις πρώτες φάσεις, άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε μόνο για μια κακή βραδιά.

Τα νούμερα το φωνάζουν, χωρίς να χρειάζεται να υψώσουν τόνο: 62%-38% κατοχή, 22 τελικές έναντι 4, xGoals 3.13 απέναντι σε 0.26, πέντε μεγάλες ευκαιρίες έναντι μίας. Μια ομάδα που παίζει, και μια ομάδα που κυνηγάει τη σκιά της.

Εμφανώς ομάδα δύο επίπεδα πάνω οι Ισπανοί. Και ναι, το είδαμε και στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, απλώς τότε ένα απρόσεκτο πέναλτι έδωσε μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του Μπενίτεθ και μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει ισορροπία.

Στη Σεβίλλη, δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο.

Κάπου εδώ αρχίζει η γνωστή ιστορία. Διαβάζουμε τρομερά πράγματα στα social. Δεν κατέβασε λένε ο Ισπανός ομάδα έτοιμη. Ο Μπενίτεθ φταίει που ο Πελίστρι όχι γκολ δεν μπορεί να βάλει, αλλά ούτε νερό στο ποτήρι;

Είναι εύκολο να ψάχνεις έναν ένοχο, πιο δύσκολο να δεις την εικόνα.

Ο Λαφόν, που ήρθε γιατί είχαμε καρδιοχτύπια στην εξέδρα όποτε ο Ντραγκόφσκι έπιανε τη μπάλα, είναι αυτό ακριβώς που δείχνει: μπορεί να βγάλει το άχαστο, μπορεί να φάει το απίθανο. Όπως το δεύτερο γκολ. Ένα γκολ που ξεκινάει από καθαρό φάουλ, συνεχίζεται με καθαρό οφσάιντ και τελειώνει με την αίσθηση ότι με όλους τους τρόπους έσφαξαν το τριφύλλι.

Κι όμως, ακόμη κι εκεί, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά.

Από εκείνη τη στιγμή ήταν θέμα χρόνου. Το ήξεραν και το έβλεπαν όλοι. Όχι γιατί το είπε η διαιτησία, αλλά γιατί το έλεγε το παιχνίδι.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε τίποτα απολύτως.

Δεν έγινε ούτε μια σωστή σέντρα από τα πλάγια. Δεν κράτησε μπάλα ούτε για αυτόγραφο. Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία με εξαίρεση του Πελίστρι. Ο Ρενάτο έκανε τη μια λάθος πάσα μετά την άλλη και έδινε νέες επιθέσεις στους Ισπανούς. Το κέντρο της άμυνας έμοιαζε σαν σπασμένη μπαλκονόπορτα.

Όλα λάθος. Αλλά όχι τυχαία λάθος.

Μετά, αρχίζουν τα «γιατί». Γιατί δεν μπήκε ο ένας, γιατί ο Μπακασέτας είναι μόνο για Ελλάδα… Αυτά ας τα αφήσουμε για το καφενείο κι ας δούμε τη μεγάλη αλήθεια.

Αυτό είναι το μπόι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Ή, για να το πούμε πιο δίκαια, ο φετινός Παναθηναϊκός ξεπέρασε το φετινό αγωνιστικό του μπόι με την παρουσία του στους «16» του Europa League. Κι αυτό δεν είναι λίγο.

Ποιος περίμενε πριν 4 μήνες ότι η Σεβίλλη θα θύμιζε ελληνική παροικία Μάρτη μήνα;

Κανένας. Όπως και κανένας, ή μάλλον λίγοι, ξέχασαν πως όταν φτάνεις μέχρι εκεί που δεν σε περιμένουν, κάποια στιγμή συναντάς και το ταβάνι σου. Και το ταβάνι δεν κάνει πάντα θόρυβο, καμιά φορά σε προσγειώνει με κρότο.

Οπότε τι μένει;

Να ηρεμήσει η ομάδα. Να φτάσει μέχρι το τέλος της σεζόν με το ποτήρι μισογεμάτο - γιατί είναι - και όχι μισοάδειο. Να παίξει τα παιχνίδια της στα ελληνικά playoffs με ελευθερία, αλλά και με στοίχιση σε αυτό που προσπαθεί να φτιάξει ο Μπενίτεθ.

Και ναι, να γίνει ξεσκαρτάρισμα. Χωρίς φωνές, χωρίς εντυπώσεις.

Γιατί κάποιοι παίκτες, όσο κι αν προσπαθούν, δείχνουν ότι είναι για κάτι λιγότερο. Και ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να πάει παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις.

Μενει και κάτι τελευταίο. Κάτι που δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αληθινό:

Ακόμα και το Europa League, για τα ελληνικά δεδομένα, μοιάζει με ένα μίνι Champions League.

Έχουμε δρόμο ακόμα. Και αυτός ο δρόμος δεν κόβεται με νεύρα. Χτίζεται.