Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να φτάσει ως τον τελικό και να πάρει το τρόπαιο

Με τη φάση των «16» του Conference League να έχει ολοκληρωθεί, αρχίσουν οι υπολογισμοί για την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έκανε και πάλι τις εκτιμήσεις του, με την ΑΕΚ να έχει κάτι λιγότερο από 50% πιθανότητες να προκριθεί στους «4» της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δίνεται οριακά ως αουτσάιντερ, με 46.3% πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά, ενώ η πρόκριση στον τελικό έχει 16.8% των πιθανοτήτων. Τέλος, το να φτάσει η ΑΕΚ στην κορυφή του Conference League και να σηκώσει την κούπα στον τελικό της Λειψίας (27/5), αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 7.1% και είναι το έκτο φαβορί.
Φαβορί για να κατακτήσει την κούπα παραμένει η Κρίσταλ Πάλας, ενώ ακολουθούν οι Στρανσμπούρ, Μάινς, Φιορεντίνα. Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει 9.6% να πάρει τον τίτλο.
Οι πιθανότητες της ΑΕΚ στο Conference League
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 46.3%
- Πρόκριση στον τελικό: 16.8%
- Κατάκτηση: 7.1%
- Οι πιθανότητες κατάκτησης του Conference League
- Κρίσταλ Πάλας - 35.1%
- Στρανσμπούρ - 18.7%
- Μάιντς - 10.9%
- Φιορεντίνα - 10/6%
- Ράγιο Βαγιεκάνο - 9.6%
- ΑΕΚ - 7.1%
- Σαχτάρ - 4.5%
- Άλκμααρ - 3.5%