Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για το απευθείας εισιτήριο στην League Phase του Champions League

Η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Super League έχει φουντώσει για τα καλά, όπως και τα σενάρια για να έχουμε εκπρόσωπο απευθείας στην League Phase του Champions League.

Από την χώρα μας, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με κατάκτηση του πρωταθλήματος, μπορούν να πάρουν και απευθείας εισιτήριο για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια, εφόσον η ομάδα που κατακτήσει το φετινό Champions League, εξασφαλίσει το εισιτήριο για την League Phase μέσω του πρωταθλήματός της, τότε η ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην χώρα της και θα έχει τον υψηλότερο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA, θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase.

Τη δεδομένη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τον υψηλότερο συντελεστή από τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα στην χώρα τους, συνεπώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες για να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στην League Phase αν στεφθούν πρωταθλητές στην Super League.

Η μόνη ομάδα που... απειλεί τους Πειραιώτες είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, που συνεχίζει την πορεία της στα προημιτελικά του Conference League, όμως οι Ουκρανοί χρειάζονται από δω και πέρα μόνο νίκες και κατάκτηση της διοργάνωσης, αφού υπάρχει διαφορά 9.500 πόντων από τον Ολυμπιακό.

Τα σενάρια για ΠΑΟΚ

Την απευθείας είσοδό του στην League Phase του Champions League διεκδικεί και ο ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα να είναι λίγο διαφορετικά για τον Δικέφαλο, αφού ακόμη και η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Super League, δεν αρκεί για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας με τις ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα και το εισιτήριο για την League Phase με 48.250 πόντους, κάτι που σημαίνει ότι εάν ο ΠΑΟΚ στεφθεί πρωταθλητής, θα χρειαστεί να μην κατακτήσουν το δικό τους πρωτάθλημα η Ρέιντζερς, η Σαχτάρ, η Φερεντσβάρος και η Μίντιλαντ.