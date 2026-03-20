Τελείωσαν όλα όπως άρχισαν φέτος: Με τον Πελίστρι να χάνει το άχαστο σε Γλασκώβη και Σεβίλλη

Το σχήμα του κύκλου για τον Παναθηναϊκό, που όπως ξεκίνησε την φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια, έτσι ακριβώς την ολοκλήρωσε, με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Πελίστρι.

Το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Ρέιντζερς στα προκριματικά του Champions League, με μεγάλο στόχο να καταφέρει να επιστρέψει στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ήττα με 2-0 στην Γλασκώβη δεν του άφησε περιθώρια, όμως πριν τα γκολ των γηπεδούχων, ο Πελίστρι είχε χάσει μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, σημαδεύοντας εξ επαφής το δοκάρι.

Οι «πράσινοι» υποβιβάστηκαν στο Europa League, απέκλεισαν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σαμσουνσπόρ και έκαναν μια πολύ καλή πορεία στην League Phase, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους μέχρι τους «16», αφού απέκλεισαν και στον ενδιάμεσο γύρο την Βικτόρια Πλζεν.

Το 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ δημιούργησε όνειρα για παρουσία στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά στην ρεβάνς της Ισπανίας αυτά «έσβησαν» απότομα με το βαρύ 4-0. Και εδώ όμως, όλα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, εάν ο Πελίστρι δεν έχανε μοναδικό τετ-α-τετ να ανοίξει το σκορ στα πρώτα λεπτά.

Ο Πάου Λόπεθ τον νίκησε, ο Ουρουγουανός εξελίχθηκε ξανά σε μοιραίο παίκτη και το ευρωπαϊκό ταξίδι του «Τριφυλλιού» τελείωσε στην Σεβίλλη.