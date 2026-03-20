Η Μπολόνια έγραψε ιστορία λυγίζοντας την Ρόμα στην παράταση μετά από μυθική ματσάρα!

Μετά από έναν συγκλονιστικό ματς η Μπολόνια πήρε τον ιταλικό «εμφύλιο», λυγίζοντας την Ρόμα στο Ολίμπικο στην παράταση (3-3 κ.α. 3-4), για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League.

Οι δύο ομάδες είχαν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς από το πρώτο ματς (1-1), με την Μπολόνια να «παγώνει» το Ολίμπικο στο 22ο λεπτό, με τον Ρόου να βάζει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους.

Η απάντηση της Ρόμα, όμως ήταν άμεση αφού στο 32' ο Εβάν Ντικά έφερε την αναμέτρηση στα ίσα, όμως η Μπολόνια πήρε ξανά το προβάδισμα στην εκπνοή του ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπερναρντέσκι στο 45+2'.

Οι «ροσομπλού», μάλιστα πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Σαντιάγκο Κάστρο στο 58' να διαμορφώνει το 1-3 δίνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης στην Μπολόνια, όμως οι Ρωμαίοι δεν παραδόθηκαν τόσο εύκολα.

Στο 69' ο Μάλεν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μείωσε το σκορ στο 2-3 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την Ρόμα, ενώ ο Λορέντζο Πελεγκρίνι στο 80' έβαλε «φωτιά» στο Ολίμπικο ισοφαρίζοντας σε 3-3 για να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο δεν έλειψαν και πάλι οι έντονες συγκινήσεις, αφού ο Νικολό Καμπιάγκι στο 111', διαμόρφωσε το 3-4 για την Μπολόνια, με τους «ροσομπλού» να κρατούν μέχρι το φινάλε το προβάδισμα που τους έστειλε στα προημιτελικά του Europa League.