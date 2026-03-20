Πελίστρι: «Να ξεχάσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλάζουμε σελίδα και προχωράμε»

Ο Φακούντο Πελίστρι μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού δήλωσε πως είναι μια βραδιά που πρέπει να ξεχάσει η ομάδα και να αλλάξει σελίδα.

Ο Ουρουγουανός παίκτης του Παναθηναϊκού τόνισε ακόμη πως ίσως εάν είχε πετύχει γκολ στην πρώτη ευκαιρία να είχε αλλάξει η εικόνα, αλλά παρόλα αυτά το σκορ είχε μεγάλη διαφορά.

«Ήταν μια δύσκολη βραδιά, εμείς αφήσαμε ό,το είχαμε στο γήπεδο. Η Μπέτις είναι καλή ομάδα και εκμεταλλεύθηκε τον παράγοντα έδρα και πήρε τη νίκη.

Χάσαμε 4-0, ίσως ο αγώνας να άλλαζε κάπως αν είχα πετύχει το γκολ, αλλά η διαφορά τερμάτων ήταν μεγάλη. Ίσως αν είχα σκοράρει να είχε αλλάξει ο ρυθμός. Μας αφήνει μια πικρή γεύση αυτός ο αγώνας.

Ο δρόμος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήταν όμορφος και είχαμε μεγάλη όρεξη και το κάναμε με χαρά, αλλά πρέπει να ξεχάσουμε τον αγώνα αυτόν. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Αλλάζουμε σελίδα και προχωράμε».