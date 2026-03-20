Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η ταυτότητα της Ράγιο Βαγιεκάνο

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την Ράγιο Βαγιεκάνο την οποία βρίσκει μπροστά της η ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του UEFA Conference League.

Με έτος ίδρυσης 29 Μαΐου 1924, η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι ένα από τα παλαιότερα αθλητικά σωματεία της Ισπανίας. Εδρεύει στην συνοικία Βαγιέκας στην πόλη της Μαδρίτης και χρησιμοποιεί ως έδρα το Estadio de Vallecas (χωρητικότητας 14.708 θεατών) ενώ ως χρώματα έχει το κόκκινο και το άσπρο. Τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή παρουσία στην La Liga, στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα η πρόοδος της είναι φανερή καθώς την περσινή χρονιά κατέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα και τερματίζοντας στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα κατάφερε να κερδίσει εισιτήριο για το φετινό UEFA Conference League επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά από 24 χρόνια. Για να μπει στην League Phase ξεπέρασε το εμπόδιο της Νεμάντ Γκρόντνο από την Λευκορωσία επικρατώντας 0-1 εκτός έδρας και 4-0 στην ρεβάνς του Vallecas. Στην League Phase η Ράγιο τερμάτισε στην 5η θέση με 13 πόντους, έχοντας τα εξής αποτελέσματα: Νίκησε 2-0 την Σκεντίγια, ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Χάκεν, νίκησε 3-2 την Λεχ Πόζναν, ηττήθηκε 2-1 από την Σλόβαν Μπρατισλάβας, νίκησε 1-2 την Γιαγκελόνια και επίσης επικράτησε 3-0 της Ντρίτα. Συνολικά κατέγραψε Τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Στην φάση των «16» έπεσε πάνω στην Σάμσουνσπορ από την Τουρκία ξεπερνώντας το εμπόδιο της νικώντας την εκτός έδρας με 1-3, ενώ ηττήθηκε στην ρεβάνς με 0-1, ένα αποτέλεσμα που αποδείχτηκε ανώδυνο.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο, έχει στον πάγκο της τον 38χρονο τεχνικό Ίνιγκο Πέρεθ από τον Φλεβάρη του 2024 ενώ προηγουμένος ήταν βοηθός προπονητής. Ο Ίνιγκο Πέρεθ υπήρξε ποδοσφαιριστής επί σειρά ετών της Μπιλμπάο ενώ έκλεισε την καριέρα του στην Οσασούνα. Η διάταξη που προτιμά είναι το 4-2-3-1 και το ποδόσφαιρο του βασίζεται στην υψηλή ένταση και την πίεση και το κόμπακτ παιχνίδι, ενώ έχει καταφέρει να φέρει μια δική του ταυτότητα στην Ράγιο που την καθιστά σκληροτράχηλη ομάδα.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο που σύμφωνα με το transfermarkt έχει χρηματιστηριακή αξία 107 εκ. ευρώ, είναι φέτος 13η στην La Liga με 32 πόντους, αλλά έχει πετύχει ορισμένα σπουδαία αποτελέσματα. Κράτησε στην ισοπαλία τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και την Ρεάλ στο Vallecas, ενώ διέλυσε 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης! Αποτελέσματα που δείχνουν της δυνατότητες της έδρας της αλλά και τη δυναμική της. Από το ρόστερ της ξεχωρίζουν ο μεσοεπιθετικός Ίζι Παλαθόν που ήδη μετρά 40 συμμετοχές με 5 γκολ και 6 ασίστ, ο εξτρέμ Χόρχε Ντε Φρούτος των 12 γκολ / 4 ασίστ φέτος αλλά και και ο σέντερ φορ Αλεμάο, τον οποίο η Ράγιο απέκτησε το καλοκαίρι έναντι 4,5 εκ. ευρώ από την Ιντερνασιονάλ.