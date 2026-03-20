Παναθηναϊκός: Τρίτος αποκλεισμός από Ισπανούς μετά από 1-0 στην Αθήνα

Για τρίτη φορά στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 ισπανική ομάδα στην Αθήνα, όμως γνώρισε στην ρεβάνς τον αποκλεισμό.

Οι «πράσινοι» ανέκαθεν τα έβρισκαν…. σκούρα στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις με ισπανικές ομάδες, αφού σε 8 προσπάθειες μέχρι σήμερα δεν είχαν καταφέρει ποτέ να πανηγυρίσουν πρόκριση, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και φάσης.

Δύο από αυτές τις φορές μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει το πρώτο ματς στην έδρα του και είχε πανηγυρίσει νίκη με 1-0. Η πρώτη ήταν την σεζόν 2001-02 στα προημιτελικά του Champions League, κόντρα στην Μπαρτσελόνα (3-1 η ρεβάνς), ενώ η άλλη την σεζόν 2004-05 στο Κύπελλο UEFA, απέναντι στην Σεβίλλη (2-0 η ρεβάνς).

Φέτος, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, αλλά για μια ακόμα φορά αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Οι «βερδιμπλάνκος» νίκησαν με 4-0 στο «Λα Καρτούχα» κι έτσι το αρνητικό σερί απέναντι σε ισπανικές ομάδες συνεχίστηκε...