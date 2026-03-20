Ίνγκασον: «Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για την πορεία μας»

Ο Σβέριν Ίνγκασον τόνισε ότι η ομάδα έχασε την αυτοπεποίθηση της μετά τα γκολ που δέχθηκε.

Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό από την Μπέτις έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα τονίζοντας… «έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ανασύνταξη και προχωράμε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σβέριν Ίνγκασον.

«Χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα, έναν καλύτερο αντίπαλο που μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα.

Δεχθήκαμε δύο κρίσιμα γκολ στο ξεκίνημα του α’ ημιχρόνου και στο τέλος του, μετά δεχθήκαμε άλλα δύο, χάσαμε την αυτοπεποίθηση, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται στις λεπτομέρειες, ίσως αν σκοράραμε ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Συγχαρητήρια στην Μπέτις,

Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για την πορεία μας, αυτό είναι δύσκολο μετά το αποψινό αποτέλεσμα, είχαμε καλές βραδιές, είμαστε απογοητευμένοι όμως από το αποψινό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την υποστήριξη τους, δυστυχώς απόψε δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε την ικανοποίηση που θα θέλαμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ανασύνταξη και προχωράμε