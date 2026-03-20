Τα ζευγάρια των «8» του Conference League: Η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Conference League, με την ΑΕΚ να τίθεται αντιμέτωπη με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ένωση πέρασε το εμπόδιο της Τσέλιο και πλέον θα μονομαχήσει με τους Ισπανούς για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ από τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικό ξεχωρίζει το Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα.

Τα πρώτα ματς είναι προγραμματισμένα για το διήμερο 9/10 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα στις 15/17 Απριλίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Σαχτάρ - Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ

Μάιντζ - Στρασμπούρ

*Αν η ΑΕΚ περάσει το εμπόδιο των Ισπανών, τότε στα ημιτελικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Μάιντζ και Στρασμπούρ.