Τα έσοδα του Παναθηναϊκού από την ευρωπαϊκή του παρουσία

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία, βάζοντας στα ταμεία του ένα ποσό άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Το «Τριφύλλι» πραγματοποίησε φέτος μια αρκετά καλή χρονιά εκτός των συνόρων, φτάνοντας μέχρι τους «16» του Europa League, εκεί όπου γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ρεάλ Μπέτις.

Πέρα από τους βαθμούς που μαζεύει στο ranking του, ο Παναθηναϊκός γέμισε και τα ταμεία του, αφού κατάφερε με τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις του να εισπράξει ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ.

Εάν μάλιστα προκρινόταν στο «Λα Καρτούχα» θα εισέπραττε άλλα 2.5 εκατ. ευρώ και φυσικά θα μπορούσε να ελπίζει σε ακόμα περισσότερα έσοδα, ανάλογα με το πόσο μακριά θα έφτανε στην διοργάνωση.

Αναλυτικά τα έσοδα του Παναθηναϊκού στο Europa League:

4.31 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή στην League Phase.

450.000 ευρώ για κάθε νίκη.

150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

75.000 ευρώ * την θέση που θα κατέλαβε στην League Phase ως μπόνους (1.275.000 ευρώ).

300.000 ευρώ για την πρόκριση στα Play-Offs.

1.75 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στους «16».

Value Pillar (2.270.000 ευρώ).