Παναθηναϊκός: Συνεχίστηκε το αρνητικό σερί κόντρα σε ισπανικές ομάδες

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τον αποκλεισμό και στην 9η φορά που αντιμετώπισε σε νοκ-άουτ αναμέτρηση ισπανική ομάδα, συνεχίζοντας ένα άκρως αρνητικό σερί.

Το «Τριφύλλι» έχει τεθεί αντιμέτωπο αρκετές φορές με ισπανικές ομάδες στην μακρά ευρωπαϊκή του ιστορία, όμως δεν έχει καταφέρει ποτέ να πανηγυρίσει πρόκριση σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις, ανεξάρτητα από την διοργάνωση ή την φάση των αγώνων αυτών.

Σίγουρα ο πιο… οδυνηρός αποκλεισμός ήταν αυτός από την Μπαρτσελόνα, στα προημιτελικά του Champions League, όμως οι «πράσινοι» δεν τα έχουν καταφέρει σε αρκετές ακόμα περιπτώσεις, κόντρα σε Μπιλμπάο, Λα Κορούνια, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Μάλαγα και Ατλέτικο Μαδρίτης με τον σημερινό αποκλεισμό από την Μπέτις να προστίθεται στον σχετικό κατάλογο.

Αναλυτικά οι νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού κόντρα σε Ισπανούς:

1968-69 (Κύπελλο UEFA): Παναθηναϊκός - Μπιλμπάο 0-0, Μπιλμπάο - Παναθηναϊκός 1-0

1999-2000 (Κύπελλο UEFA): Λα Κορούνια - Παναθηναϊκός 4-2, Παναθηναϊκός - Λα Κορούνια 1-1

2001-02 (Champions League): Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 1-0, Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 3-1

2004-05 (Κύπελλο UEFA): Παναθηναϊκός - Σεβίλλη 1-0, Σεβίλλη - Παναθηναϊκός 2-0

2008-09 (Champions League): Βιγιαρεάλ - Παναθηναϊκός 1-1, Παναθηναϊκός - Βιγιαρεάλ 1-2

2009-10 (προκριματικά Champions League): Παναθηναϊκός - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3, Ατλέτικο Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 2-0

2012-13 (προκριματικά Champions League): Μάλαγα - Παναθηναϊκός 2-0, Παναθηναϊκός - Μάλαγα 0-0

2017-18 (προκριματικά Europa League): Παναθηναϊκός - Μπιλμπάο 2-3, Μπιλμπάο - Παναθηναϊκός 1-0

2025-26 (Europa League): Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις 1-0, Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0