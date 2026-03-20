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Βαθμολογία UEFA: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα - Στα χέρια της ΑΕΚ η 10η θέση!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Ελλάδα έχασε τεράστια ευκαιρία στη μάχη της βαθμολογίας της UEFA, μετά τις ήττες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, με την Ένωση να κρατά στα χέρια της πλέον την10η θέση!

Κακή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη μάχη που κάνει η χώρα μας για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, την ώρα που και η Τσεχία έμεινε χωρίς εκπρόσωπο. Η ΑΕΚ μπορεί να προκρίθηκε στους «8» του Conference League αλλά ηττήθηκε από την Τσέλιε στην Allwyn Arena (0-2), ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και αποκλείστηκε από την Μπέτις. 

Την ίδια ώρα, η Τσεχία είχε επίσης «μαύρη» βραδιά, με την Σπάρτα Πράγας και την Σίγκμα Όλομουτς να αποκλείονται επίσης και να αφήνουν τη χώρα τους χωρίς εκπρόσωπο πλέον και χωρίς επιπλέον βαθμούς. 

Η Ελλάδα έχασε τεράστια ευκαιρία και τώρα για να προλάβει την 10η θέση θέλουμε ή δύο νίκες της ΑΕΚ στη φάση των «8» του Conference League ή τουλάχιστον νίκη και ισοπαλία και όχι μία απλή πρόκριση. 

Συγκεκριμένα, εάν η ΑΕΚ πάρει πάρει μόνο μία νίκη και την πρόκριση, τότε η Ελλάδα θα ανέβει στους 48.512 (400 βαθμοί η νίκη και 100 η πρόκριση για μπόνους) και θα είναι πάλι πίσω από την Τσεχία. Έτσι, για την 10η θέση θέλουμε μόνο είτε δύο νίκες της Ένωσης είτε νίκη και ισοπαλία για να προσπεράσουμε την Τσεχία.

Δείτε εδώ:

  Χώρα Συνολική Βαθμολογία
9 Τουρκία 51.475
10 Τσεχία 48.525
11 Ελλάδα 48.012
12 Πολωνία 46.250
13 Δανία 42.106
14 Νορβηγία 41.237
15 Κύπρος 35.693
Βαθμολογία UEFA: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα - Στα χέρια της ΑΕΚ η 10η θέση!