Η Ράγιο Βαγιεκάνο αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά - Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια 

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ξεπέρασε το εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ και αποτελεί την αντίπαλο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Η ισπανική ομάδα γνώρισε την ήττα (0-1) από τους Τούρκους στην αποψινή ρεβάνς στο Estadio de Vallecas ωστόσο πήρε το εισιτήριο για τους 8 χάρη στη νίκη (1-3) που είχε πετύχει στο πρώτο ματς στην Σαμψούντα.

Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Θυμίζουμε, πως αν η Ένωση ξεπεράσει και το εμπόδιο της Ράγιο Βαγιεκάνο, θα βρει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Μάιντς - Στρασβούργο. Στην ημιτελική φάση η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.