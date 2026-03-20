Μπενίτεθ: «Η τελική γεύση που μας μένει είναι η ικανοποίηση»

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός πως η χαμένη ευκαιρία στην αρχή έκρινε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ακόμη, τόνισε πως η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη αφήνει μια γεύση ικανοποίησης.

«Παίξαμε εναντίον μιας καλής ομάδας. Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που είχαμε στην αρχή. Μετά, όταν δέχεσαι κάποιο τέρμα πρέπει να ανοιχτείς και σε αυτές τις περιπτώσεις σε τιμωρεί η αντίπαλη ομάδα και μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όσα κάναμε στο Europa League και από τους παίκτες μου, εκτός από το σημερινό παιχνίδι. Ακόμη και με 10 παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι τα καταφέραμε. Η τελική γεύση που μας μένει είναι ικανοποίηση που φτάσαμε έως εδώ.

Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη στο πρωτάθλημα και μετά τα playoff. Να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε την σωστή νοοτροπία. Πρέπει να δείξουμε τα παρουσιάσουμε τα θετικά στοιχεία που έχουμε δείξει αυτό το μήνα, αφήνοντας πίσω αυτό το παιχνίδι».